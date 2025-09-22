Grave cogida a Julio Norte en San Agustín de Guadalix: trasladado al Infanta Sofía

El novillero salmantino Julio Norte ha resultado herido en la tarde de este lunes durante su actuación en la plaza de toros de San Agustín de Guadalix, tras sufrir una cornada en la zona del coxis, mientras realizaba un quite a su primer novillo de Victoriano del Río.

El joven torero fue atendido en un primer momento en la enfermería de la plaza, donde se le realizó una cura de urgencia. Además de la cornada, Julio Norte se quejaba de un golpe en la cabeza, por lo que se extremaron las precauciones en su valoración inicial.

Dada la gravedad del percance, fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, donde en estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente para determinar la profundidad de la cornada y si la lesión afecta o no al recto, lo que será clave para conocer su alcance real.

Julio Norte, considerado una de las jóvenes promesas del toreo salmantino, estaba anunciado este lunes en un cartel de novilladas, en una jornada que despertaba gran expectación entre los aficionados al ser la gran final de la Feria de Moncalvillo.

Salamanca24horas.com ampliará esta información