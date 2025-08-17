Guijuelo celebra su novillada mixta con picadores con el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio y los novilleros Cristian González y Julio Norte

En la tarde de este domingo 17 de agosto, Guijuelo ha acogido un nuevo festejo taurino. En concreto, una novillada mixta, con el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio y los novilleros Cristian González y Julio Norte como protagonistas de la faena.

El primero, Sergio Pérez de Gregorio, ha conseguido hacerse con una ovación y otra ovación.

Por su parte, Cristian González, se ha hecho con una oreja y una oreja. Ha querido dedicarle la faena a todos los bomberos y trabajadores de las fuerzas de la seguridad del Estado que están luchando en los incendios activos, a quienes también manda ánimos y fuerza.

En el caso de Julio Norte, ha logrado dos orejas y dos orejas.

Este festejo, que también ha contado con novillos de la ganadería San Pelayo, para los rejones y de la ganadería de Casasol, ha sido amenizado por la Charanga La Clave