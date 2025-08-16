Guijuelo despide a Javier Castaño en una tarde de puerta grande para su hermano Damián e Ismael Martín

La feria de Guijuelo vivió este sábado, 16 de agosto, una tarde de contrastes y emociones. Con tres cuartos de entrada, la afición volvió a llenar de color la plaza, que un día antes había presenciado la encerrona en solitario de Pedro Gutiérrez El Capea.

Fue entonces cuando el público dedicó una ovación cerrada a Javier Castaño, el torero salmantino que afronta su última temporada y se despedía así de esta plaza. En su balance, silencio en su primero y ovación tras aviso en el segundo, pero el calor de la grada fue el verdadero reconocimiento a su trayectoria.

Damián Castaño firmó una faena de entrega logrando cortar dos orejas. En el segundo, sin opciones, se marchó en silencio. El joven Ismael Martín, con ganas de demostrar que quiere sitio, saludó una ovación en su primero y en el segundo cuajó la faena más redonda de su actuación, cortando dos orejas que confirmaron su gran momento.

Al final, Damián e Ismael compartieron salida a hombros, llevando el triunfo en una tarde marcada también por la nostalgia de la despedida de Javier. Guijuelo volvió a demostrar que aquí los toros se viven con sabor propio: entre emociones, brindis y, cómo no, jamón.