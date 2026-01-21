Guijuelo pierde la novillada con picadores para su feria de 2026

El Ayuntamiento de Guijuelo ha hecho públicos los carteles de su feria taurina de agosto para este 2026 en la mañana de este miércoles 21 de enero durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

La feria que arrancará el 15 de agosto contará otra vez con cuatro festejos, donde se pierde la novillada con picadores. Un apoyo a los toreros de este escalafón, más que necesario en estos tiempos, que, sin embargo, sí le han mostrado en las últimas ocasiones: en 2025 con un festejo mixto y en 2023 en la que participaron seis novilleros, cinco de ellos toreros salmantinos.

En esta ocasión, Guijuelo ha preferido apostar por una novillada sin picadores en la que participarán alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, cuyo nombre todavía se desconoce, con motivo de su 40 aniversario y que se celebrará el 18 de agosto.

El resto de la feria está compuesta por dos corridas de toros y una de rejones en la que repiten las reses de El Capea y Vellosino, así como los matadores de toros Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde. La otra ganadería es también una divisa charra, toros de El Pilar, con la presencia de David Fandila ‘El Fandi’ y Marco Pérez; Daniel Luque y Borja Jiménez completan el cartel de Diosleguarde.

Los rejoneadores que harán el paseíllo serán Sergio Galán, Guillermo Hermoso de Mendoza y Víctor Herrero; un festejo que al completo no se celebra desde 2023.

Todos los festejos se celebrarán del 15 al 19 de agosto.