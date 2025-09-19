Guillermo Hermoso de Mendoza no estará presente en la corrida de rejones de este sábado en Salamanca

Guillermo Hermoso de Mendoza protagoniza la segunda baja de la feria 2025 en Salamanca después de la de Manzanares que ya no ha actuado este viernes. El propio rejoneador lo ha confirmado a través de sus redes sociales, donde indica que sufre una herida en la mano izquierda que dificulta su movilidad y que requiere por ello "reposo absoluto".

El rejoneador no podrá actuar así en La Glorieta en la corrida de rejones de este sábado 20 de septiembre, por lo que la empresa BMF Toros busca sustituto a estas horas de la noche, y donde un posible candidato es Sergio Galán, sin compromisos a la vista.

El parte médico que adjunta el propio torero informa de "herida longitudinal en mano izquiera en eminencia tenar horizontal que llega a zona interdigital entre el primer y el segundo dedo". Se le han dado seis puntos de sutura, con la colocación de apósito y vendaje, pudiendo afectar a los nervios flexores. En el mismo informe médico se manifiesta que el torero requiere de "reposo absoluto de la extremidad afectada hasta retirada de puntos entre siete y diez días", con la mano vendada y en cabestrillo.