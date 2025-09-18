Ismael Martín sustituye a Manzanares en la corrida de este viernes en Salamanca

El matador salmantino Ismael Martín ocupará el lugar de José María Manzanares en la corrida de toros de este viernes, 19 de septiembre, en la Plaza de Toros de La Glorieta. La baja de Manzanares se debe a una fractura en la octava costilla izquierda, resultado de la cogida que sufrió el pasado 15 de septiembre en la plaza de toros de Murcia.

La noticia de la lesión, confirmada por el propio Manzanares en sus redes sociales, supone un revés para la afición salmantina, que esperaba con expectación la actuación del diestro. Sin embargo, su lugar será cubierto por Ismael Martín, reciente triunfador de la Feria de la Virgen de la Vega, lo que ha generado una gran expectación entre los aficionados locales.

El cartel, que además contará con el regreso de Morante de la Puebla a La Glorieta, queda finalmente compuesto de la siguiente manera: toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Ismael Martín y Marco Pérez.