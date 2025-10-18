Javier Pérez gana el concurso De la Villa de Alba de Tormes

El municipio de Alba de Tormes ha celebrado en la tarde de este sábado 18 de octubre su concurso de cortes De la Villa.

En este nuevo evento taurino, el ganador ha resultado ser Javier Pérez. Este matador ha sido el encargado de hacer las delicias de todos los asistentes congregados en la Plaza de Toros de Alba.

Por su parte, el salmantino Pipe, de Ciudad Rodrigo, ha sido prendido en la final, motivo por el que tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital para valorar la cornada interna.