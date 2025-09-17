José María Manzanares causa baja para la corrida del viernes 19 en Salamanca

El diestro José María Manzanares no podrá torear en la corrida programada para este viernes 19 de septiembre en Salamanca, en la que estaba anunciado junto a Morante de la Puebla y Marco Pérez, con toros de la ganadería de Hermanos García Jiménez.

El propio torero ha informado a través de sus redes sociales que la decisión se debe a la cogida sufrida el pasado 15 de septiembre en la plaza de toros de Murcia, donde resultó herido. Tras ser sometido a las pruebas médicas pertinentes, se le ha diagnosticado una fractura en la octava costilla izquierda, lo que le obligará a causar baja en sus próximos compromisos hasta completar su recuperación.

La baja de Manzanares supone un revés para la afición salmantina, que esperaba con expectación el cartel de este viernes. Aún no se ha confirmado oficialmente quién ocupará su lugar en el festejo.