Julio Norte se corona como Triunfador de la Feria de Novilladas Vid de Oro de Arganda del Rey

El novillero salmantino Julio Norte se ha hecho con el máximo galardón de la Feria de Novilladas Vid de Oro de Arganda del Rey consiguiendo el título de Triunfador de la Feria. La peña taurina “El Barraco” ha dado a conocer los premios de la edición 2025 de su feria, según adelanta el portal especializado cultoro.es, en la que el salmantino ha obtenido por méritos propios el galardón tras haber cortado tres orejas y salir a hombros de la plaza el pasado 15 de septiembre.

Los premios serán entregados a final de noviembre. Arganda del Rey ha vivido una feria histórica en esta XXXVI de la Vid de Oro que ha sido la más vista de la historia, tal y como demuestran los datos de ventas de los abonos de la plaza argandeña. Y es que con el cierre de la venta de abonos ya se han vendido un total de 1.428, una cifra nunca alcanzada en Arganda.