Julio Norte, gran triunfador de la última novillada con picadores de la Feria de La Vid de Oro 2025 al cortar 3 orejas

Julio Norte se erigió como el gran triunfador de la última novillada con picadores de la Feria de La Vid de Oro 2025, al cortar tres orejas que le aseguraron una salida en hombros. Ante un lleno en la plaza de toros, el novillero, vestido de purísima y oro, cautivó a la afición con dos faenas de gran calado.

El encierro de El Freixo ofreció un juego excelente en conjunto, lo que permitió el lucimiento de los novilleros. El sobrero de Alejandro Mateos (4º) fue noble pero sin transmisión y el de Isabel Reyna Tartiere (5º) fue manejable, lo que no impidió que la tarde estuviera llena de emoción.

Julio Norte dio una exhibición de buen toreo. En su primera faena culminó una labor que fue premiada con dos orejas. No contento con eso, en su segundo astado, el de purísima y oro mostró de nuevo su maestría y buen hacer, logrando cortar una oreja más que le abrió la Puerta Grande.

El otro triunfador de la tarde fue Joel Ramírez, quien también logró salir a hombros con dos orejas. En su primera faena, el de tabaco y oro dio una vuelta al ruedo tras aviso y en su segundo astado demostró la solidez que se espera de él. Javier Zulueta, que completaba el cartel, recibió una ovación en su primer novillo y guardó silencio en su segundo, sin lograr conectar con el público.

En el apartado de las cuadrillas, destacaron las actuaciones de Álvaro de Faranda, que saludó tras parear de forma sobresaliente en el segundo, y Marcos Prieto, que hizo lo propio en el quinto. Con esta gran tarde, la Feria de La Vid de Oro se acerca a su fin, dejando a la afición con ganas de más.