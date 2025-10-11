La Juventud Taurina de Salamanca reconoce Javier Castaño con el trofeo 'Valores del Toreo' en la feria 2025

Imagen de archivo. Javier Castaño se despide de Guijuelo y Damián Castaño, su hermano, e Ismael Martín salen a hombros en Guijuelo

La Asociación Juventud Taurina de Salamanca ha anunciado el fallo de su X Premio 'Valores del Toreo'. En reunión de su Junta Directiva, han acordado conceder este galardón al matador de toros Javier Castaño, en reconocimiento a "una trayectoria ejemplar marcada por la entrega, la superación y el compromiso con el toreo y con los valores que este representa".

El torero salmantino, que pone fin a su carrera profesional en 2025, ha destacado tanto dentro como fuera del ruedo. Su fortaleza ante la adversidad, constancia, honestidad y respeto durante más de dos décadas de dedicación al toreo son precisamente los valores que este premio busca reconocer y transmitir a las nuevas generaciones.

"Con este reconocimiento, Juventud Taurina de Salamanca quiere homenajear a un torero que ha sabido dignificar su profesión con esfuerzo, humildad y pasión, sirviendo de ejemplo para aficionados y profesionales del mundo taurino", aseguran.