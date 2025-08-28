Largas colas en La Glorieta para la renovación y venta de abonos para la Feria

Numerosos aficionados no han querido esperar ni un día más para renovar o adquirir sus abonos para la Feria Taurina de Salamanca y desde la madrugada han esperado a la apertura de las taquillas. Esto ha hecho que durante toda la mañana se hayan registrado largas colas en las taquillas de la plaza salmantina.

Este jueves, por tanto, se abría la taquilla que, a partir del 28 también pone a la venta entradas sueltas para los festejos taurinos. La taquilla abrirá con un amplio horario para que todos los aficionados puedan hacer tanto la renovación de sus abonos, hasta el día 2 de septiembre, como la compra de abonos nuevos.

Así, la taquilla estará hasta el 7 de septiembre abierta de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes. Los sábados el horario será de 10.00 a 13.30 horas. Por su parte, los días 9, 10, 11, 12,16, 17, 18 y 19 de septiembre el horario será de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas.