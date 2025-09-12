Lea Vicens encabeza un cartel histórico en Salamanca: "Solo hay un camino, darle prioridad al toro"

No es la primera vez que Lea Vicens hará el paseíllo en La Glorieta, sin embargo su última actuación fue hace tres años, entonces acartelada con Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. Tras estos años de ausencia, su regreso está enmarcado en una tarde ya de por sí histórica, al ser la primera vez que el coso charro anuncia una terna femenina desde su inauguración en el año 1893.

La rejoneadora francesa en una conversación con este medio reconoce que es más afín a los carteles en los que está anunciada con otros rejoneadores, aunque este es especial, admitiendo que es muy admiradora de las novilleras Raquel Martín y Olga Casado, con quien compartirá la primera tarde de toros de la feria de este 2025 en Salamanca.

En esta entrevista habla del esfuerzo que le supuso adentrarse y sobre todo hacerse hueco en el mundo taurino, en el que empezó de cero sin tener ninguna relación. También habla de lo que busca como torero y reconoce que 'Guitarra', 'Bético' o 'Diluvio' son tres de los caballos con los que más conexión siente.

Con la primera década cumplida de alternativa, su cuadra está formada por grandes estrellas del rejoneo entre los que destacan otros equinos como 'Bach', 'Gacela', 'Greco', 'Jazmín' o 'Tornado'; caballos que, según asegura la rejoneadora, van a estar presentes en La Glorieta este 12 de septiembre.

Pregunta.Lea, en Salamanca encara un cartel que está siendo muy novedoso, compuesto íntegramente por mujeres. Es la única que torea a caballo, pero también la más veterana del cartel, con más experiencia en este mundo formado mayoritariamente por varones, ¿cómo ha sido hasta ahora su trayectoria?

Respuesta.Empezar desde cero, sin medios, sin relaciones con el ámbito taurino, sin conocimientos, no es muy común en este mundo. Entonces se ha necesitado más trabajo, más fuerza mental, más cabeza... cosa que al final no pesa tanto cuando uno tiene los objetivos muy claros. Conseguí crear una cuadra propia entera poquito a poco, domando potros, a base de caerse y levantarse, de probar cosas y encontrar el camino por deducciones. Hoy en día he triunfado en plazas importantísimas, con hitos muy relevantes en la vida de un torero como puertas grandes en Madrid o incluso un indulto, algo histórico en el rejoneo, y salidas a hombros soñadas, pero lo que más valoró ahora mismo es la constancia de los éxitos.

P.Como la más veterana de la terna en el cartel, ¿qué le diría tanto a Raquel Martín como a Olga Casado para que resistan en esta profesión que es tan gratificante, pero a la vez tan dura?

R.Que nunca se crean que han llegado, que uno siempre puede mejorar, pero que solo hay un camino, el de darle prioridad al toro. Tanto Raquel como Olga tienen un concepto que me gusta mucho, soy muy admiradora de ellas.

P.La última vez que estuvo en Salamanca fue en 2022 con Pablo y Guillermo Hermoso. No suele ser habitual que un rejoneador toree en un cartel como único actuante, aunque de vez en cuando se da la ocasión, ¿en qué cartel se siente más cómoda: en solitario o con el resto de los compañeros con los que se puede medir y rivalizar?

R.Me gustan más las ternas de rejoneadores.

Lea Vicens en la plaza de toros de Salamanca | Salamanca24horas

P.No es la primera vez tampoco que va a pisar el ruedo de La Glorieta, ¿qué tiene de especial esta plaza y esta tierra para usted?

R.Esta plaza de La glorieta me ha dado momentos muy bonitos, con salidas a hombros emocionantes. El público es conocedor y caluroso.

P.En su última presencia en Salamanca los aceros emborronaron ambas faenas. Una suerte que de por sí es complicada, ejecutándola desde el caballo son dificultades añadidas porque se hace en movimiento y es una suerte que a usted le ha costado. Con 12 años de alternativa, ¿cómo se encuentra con el último tercio?

R.Es cuestión de suerte como lo indica su nombre, o entra el rejón o no entra.

P.¿Por qué se caracteriza el toreo de Lea Vicens, pero sobre todo qué busca interpretar y sobre todo qué pretende que la gente vea, con qué quiere que se queden de su toreo?

R.Mi toreo no es “pasar, clavar, gritar”. Busco profundidad, sentimiento, temple, reunión, elegancia, que no te toquen los caballos, que para mí es un error peligroso y una falta de respeto al toro.

P.¿Qué les pide a sus caballos para ser buenos toreros?

R.Valor, belleza, fuerza, velocidad, expresión, elasticidad.

P.¿Cuáles son los caballos estrella que viajan a Salamanca?

R.Todos y alguna novedad también.

P.¿Habrá alguno que debute por primera vez en esta plaza?

R.No, pero hay potros que han debutado hace poco.

Lea Vicens con 'Diluvio' en la plaza de toros de Salamanca | Salamanca24horas

P.Toda persona que monta a caballo sabe la importancia de que jinete y equino sean uno mismo, ¿cuál es el caballo de su cuadra con el que siente mayor conexión y con el mejor se compenetra incluso en los peores días?

R.'Guitarra', a veces confío más en ella que en mí. También 'Bético' o 'Diluvio'.