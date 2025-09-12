Lea Vicens, Raquel Martín y Olga Casado: una terna femenina en el primer festejo de la feria taurina en Salamanca

Salamanca24horas.com les relata el ‘toro a toro’ en La Glorieta para que sigan en directo el avance del festejo

Buenas tardes y bienvenidos un año más a la retransmisión en directo que Salamanca24horas les ofrecerá durante toda la feria taurina para que puedan seguir en directo lo acontecido en La Glorieta del 12 al 14 y del l9 al 21 de septiembre.

Al igual que en años anteriores, al finalizar el festejo, este medio publicará una crónica más detallada de lo ocurrido en cada tarde de toros. Recordarles también que por las mañanas también pueden seguir con nosotros el sorteo de las reses que posteriormente serán lidiadas y que al finalizar cada festejo, junto a la crónica, podrán buscarse en las imágenes del público si han asistido y sino podrán ver cómo ha sido el ambiente, con los aficionados asistentes y las personalidades públicas que asistan a La Glorieta.

El equipo de Salamanca24horas les agradecemos de antemano que nos acompañen durante estos días en este ‘toro a toro’ que será retransmitido desde el coso charro por Verónica Tapia junto a Andrea Mateos, Belén Hurtado y Juanes que estarán frente a las cámaras.