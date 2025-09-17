Marco Pérez protagoniza una Tauroquedada en la Plaza Mayor este jueves

La Plaza Mayor acogerá este jueves, 18 de septiembre a las 19:00 horas, una Tauroquedada muy especial con el joven torero Marco Pérez como protagonista. Será su primera participación en la Feria de Salamanca como matador de toros, un hito en su carrera que celebrará compartiendo un momento cercano con los aficionados.

La actividad, tiene como objetivo acercar la tauromaquia al público infantil y juvenil, así como ofrecer un espacio de encuentro para familias y seguidores de todas las edades.

Durante el evento, los asistentes podrán intercambiar Taurocromos, conversar con Marco Pérez y disfrutar de una tarde taurina en un ambiente relajado y participativo, en pleno corazón de la ciudad.

Esta Tauroquedada se enmarca dentro de los actos previos a la Feria de la Virgen de la Vega 2025, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo salmantino, y representa una oportunidad única para conocer de cerca a una de las jóvenes promesas del toreo actual.