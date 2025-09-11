Morante cancela todos sus compromisos antes de su cita con La Glorieta

Morante de la Puebla causa baja de todos los compromisos que tenía firmados desde este viernes hasta dentro de una semana cuando está acartelado en La Glorieta.

Según ha informado en la tarde de este jueves a través de sus redes sociales Zabala de la Serna, periodista de El Mundo, el sevillano causa baja este viernes en Valladolid, una cita que asumía con gran responsabilidad al estar anunciado con Roca Rey y Marco Pérez, causando baja también del cartel del sábado en Albacete. Sin embargo, a esta información, el medio ‘Mundotoro’ ha añadido que además cancela también todos sus compromisos que tenía firmados para la semana que viene, con la intención de reaparecer en La Glorieta el próximo viernes 19 de septiembre.

Según el parte médico publicado por Zabala, el diagnóstico y causa de esta baja es “herida en muslo interno con cicatrización en evolución complicada con inflamación de tejidos blandos”, una lesión que arrastra desde la cogida en Pontevedra a principios del mes de agosto.

Morante de la Puebla, además de torear el día 19 en Salamanca está anunciado una segunda tarde, el día 21, siendo el único doblete de la feria de este 2025.