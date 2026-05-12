Morante de la Puebla apunta a Salamanca para la corrida del 12 de junio

Salvo cambios de última hora por su estado físico, Morante de la Puebla volverá a Salamanca en solo un mes.

El diestro, que sufrió una grave cogida el 20 de abril en la Maestranza (Sevilla), tiene muchas probabilidades de formar parte del festejo taurino que tendrá lugar el 12 de junio en la Glorieta, con motivo de las fiestas de San Juan de Sahagún.

De esta forma, todo apunta a que el diestro de La Puebla del Río volverá a pisar el coso taurino tras su vuelta a los ruedos.

La presencia de Morante de la Puebla en Salamanca es una apuesta personal de la empresa que gestiona los eventos taurinos en La Glorieta, consiguiendo que el diestro, que toreará en contadas plazas este año, decida intentar estar para la faena del 12 de junio.