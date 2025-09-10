El Museo Taurino de Salamanca adapta su horario durante la feria taurina

El Museo Taurino de Salamanca ‘Primitivo Sánchez Laso’ modificará su horario de apertura con motivo de la feria taurina de septiembre, coincidiendo con los días de corrida. La medida busca facilitar la visita del público por la mañana y permitir la asistencia a los festejos taurinos por la tarde.

Durante los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de septiembre, el museo abrirá en horario especial de 10:00 a 14:00 horas, permaneciendo cerrado por las tardes.

Según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca, esta iniciativa responde a uno de los principios fundacionales del centro: el apoyo y la difusión de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural de la ciudad. El objetivo es ofrecer a salmantinos y turistas la oportunidad de acercarse a la historia del toreo antes de los eventos programados en la Plaza de Toros de La Glorieta.