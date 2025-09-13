Parte médico y secuencia fotográfica del percance de Damián Castaño cuando ejecutaba la portagayola en Salamanca
El torero fue atendido en una primera instancia por el equipo médico Montejo, siendo posteriormente trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca bajo "pronóstico reservado"
El diestro salmantino que fue arrollado al realizar la larga cambiada cuando se fue a portagayola en el cuarto toro de la tarde en La Glorieta, tuvo que pasar por la enfermería después de matar al toro de Vellosino.
El parte médico, facilitado por equipo médico Montejo, señala que el torero fue atendido "tras sufrir una contusión directa en la cresta ilíaca derecha por éste, que le ocasiona dolor e impotencia funcional, impidiéndole la extensión y abducción de la cadera". Tras una primera observación en la plaza fue trasladado en ambulancia hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca "en situación de estabilidad hemodinámica y estabilidad pélvica para completar estudio por imagen" y con "pronóstico reservado".
El salmantino tenía programada una cita para este domingo 14 de septiembre en Las Ventas, en un cartel con los toros de José Escolar y Rehuelga junto con Juan de Castilla y Miguel Andrades, abriendo los desafíos del mes de septiembre en Madrid. Un compromiso que según fuentes cercanas al diestro estaría cercano a no producirse tras este percance de hoy en Salamanca.
Secuencia fotográfica del percance:
