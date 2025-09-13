Parte médico y secuencia fotográfica del percance de Damián Castaño cuando ejecutaba la portagayola en Salamanca

Percance de Damián Castaño en la portagayola con el cuarto Vellosino

El diestro salmantino que fue arrollado al realizar la larga cambiada cuando se fue a portagayola en el cuarto toro de la tarde en La Glorieta, tuvo que pasar por la enfermería después de matar al toro de Vellosino.

El parte médico, facilitado por equipo médico Montejo, señala que el torero fue atendido "tras sufrir una contusión directa en la cresta ilíaca derecha por éste, que le ocasiona dolor e impotencia funcional, impidiéndole la extensión y abducción de la cadera". Tras una primera observación en la plaza fue trasladado en ambulancia hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca "en situación de estabilidad hemodinámica y estabilidad pélvica para completar estudio por imagen" y con "pronóstico reservado".

El salmantino tenía programada una cita para este domingo 14 de septiembre en Las Ventas, en un cartel con los toros de José Escolar y Rehuelga junto con Juan de Castilla y Miguel Andrades, abriendo los desafíos del mes de septiembre en Madrid. Un compromiso que según fuentes cercanas al diestro estaría cercano a no producirse tras este percance de hoy en Salamanca.

Secuencia fotográfica del percance:

Secuencia del percance de Damián Castaño en la portagayola con el cuarto Vellosino | Juanes

Presencia salmantina por partida doble en la primera corrida de la feria: Damián Castaño e Ismael Martín junto al mexicano Diego San Román | Juanes

Secuencia del percance de Damián Castaño en la portagayola con el cuarto Vellosino | Juanes

Secuencia del percance de Damián Castaño en la portagayola con el cuarto Vellosino | Juanes