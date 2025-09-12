"En Salamanca hay una mujer torero": Raquel Martín vuelve al ruedo dispuesta a seguir haciendo historia en la tauromaquia

Raquel Martín, que ha sido la primera mujer en hacer el paseíllo vestida de luces en La Glorieta desde el año 1893, fecha de su inauguración, volverá a hacer historia este 2025 al ser la primera mujer que por segundo año consecutivo vuelve a torear en esta arena. Este año además, lo hace dentro de otro acontecimiento histórico en la capital salmantina, al congregarse, por primera vez en el coso charro, tres mujeres compartiendo un mismo cartel.

Lea Vicens, a caballo, y Olga Casado a pie rivalizarán en el ruedo este 12 de septiembre con la salmantina Raquel Martín, que ya el año pasado dejó una buena carta de presentación, premiada con la vuelta al ruedo y sin mayor triunfo por el mal uso de los aceros. Una asignatura que reconoce que tiene pendiente pero en la que lleva trabajando duro durante todo el invierno, mentalizada en "puntuar". Viene además de vivir una de las sensaciones más gloriosas que puede tener un torero, perdonarle la vida a un animal, algo que ocurrió el pasado mes de junio en la Villa de Ledesma, siendo también la primera mujer en España que protagoniza un indulto.

Compagina su carrera como novillero con caballos con la de enfermería, concienciada de la dificultad que supone un futuro 'cien por cien' asegurado en el mundo del toro, pero asume esta etapa, dice, con "responsabilidad de dar un golpe fuerte en la mesa y de demostrar que en Salamanca realmente hay una mujer torero".

Pregunta.Raquel el año pasado se presentaba por primera vez como novillera con caballos en La Glorieta, los aceros le impidieron que los trofeos fueran más que una vuelta al ruedo, pero ¿cómo recuerda aquella tarde?

Respuesta.La verdad que estoy muy bien, me encuentro muy bien, lo veo mucho reflejado en el campo y durante los entrenamientos. Creo que he echado un invierno muy bueno entrenando y estoy muy contenta. Todo eso se va a ver reflejado el día 12 en Salamanca. Es verdad que el año pasado estaba menos hecha y sobre todo sabía que era muy fácil que no pasara nada, pero este año vengo con más responsabilidad de dar un golpe fuerte en la mesa y de demostrar que en Salamanca realmente hay una mujer torero.

P.El año pasado además fue la única presencia femenina de la feria. Este año, en cambio, el día que torea lo hace en un cartel íntegramente femenino, junto con Lea Vicens a caballo y Olga Casado, mano a mano, a pie, ¿qué le parece el cartel, cómo se presenta ese día y qué espera de él?

R.Es un cartel muy bonito y que creo que va a tener mucho aliciente para el público, al final es algo que no vemos todos los días ni mucho menos. Creo que a la gente le va a gustar, además a pie va a haber una rivalidad muy bonita entre Olga y yo, y rematando está Lea, que es máxima del rejoneo ahora mismo, así que tiene que ir la gente para verlo. Va a ser una tarde para disfrutar y ojalá se repita mucho ese cartel.

Raquel Martín antes de su paseíllo en la feria de Salamanca | Andrea Mateos

P.¿Con Olga Casado ha toreado alguna vez, aunque sea en el campo, y cómo la ve en la plaza?

R.He estado en el campo una vez con ella este invierno y las impresiones es que ahora mismo está echando una temporada muy buena y tengo ganas de que llegue el día para torear con ella.

P.El año pasado lució un traje color marfil. Como los toreros suelen tener alguna que otra superstición y al no cuajarse la puerta grande, ¿tiene ese traje alguna opción de volver a repetir este año?

R.Sí suelo ser un poco supersticiosa, pero en ese sentido de los vestidos como dice el refrán “el hábito no hace al monje”, la que pinchó los novillos fui yo, no el traje, así que bueno, en ese sentido sería un poco más indiferente.

Es de Justo Algaba, un traje que lo hizo para su colección, que nadie se lo ha puesto para torear más que yo y que solo me lo va a dejar poner a mí

P.¿Ese traje fue hecho a medida o guarda alguna historia detrás de algún otro torero?

R.Ese vestido es de Justo Algaba, un traje que lo hizo para su colección, que nadie se lo ha puesto para torear más que yo y tiene la historia de que él le guarda muchísimo cariño, de hecho, el vestido lo tiene él, pero solo me lo va a dejar poner a mí y la verdad que estoy muy agradecida porque el vestido es precioso. Además, fíjate que lo había hecho ya hace tiempo y a mí me queda muy bien sin habérmelo hecho a mi medida. Me encontré con el vestido y me siento muy bien con él así que tiene oportunidades de volver a La Glorieta.

Raquel Martín dando la vuelta al ruedo en la novillada de Antonio Palla en La Glorieta, en la feria de 2024, con el vestido del sastre Justo Algaba | Andrea Mateos

P.Los novillos reseñados son de Montalvo, ¿es una ganadería que conoce, tiene esperanzas en su comportamiento?

R.De Montalvo no he tenido oportunidad de matar ninguna novillada, pero sí que es verdad que he tenido la suerte de ir al campo. De hecho, este año he ido dos veces y con Juan Ignacio estoy muy agradecida por como me ha tratado siempre y la verdad que le tengo mucha fe a la novillada. No la he visto porque no me gusta ver los animales antes de torear, pero sé que va a ser preciosa y que va a embestir, de hecho el otro día estuve viendo la corrida de toros de Cuenca, que lidió tres toros, uno fue extraordinario así que le tengo mucha fe.

P.Estamos hablando de sensaciones muy buenas, pero ¿cómo está yendo la temporada?, ha tenido la suerte de indultar un novillo...

R.Esta temporada la empecé en Ciudad Rodrigo, una tarde un poco agridulce, tenía muchísimas ganas de presentarme allí, pero no acabaron de salir las cosas, fue un encierro un poco difícil, pero lo afronté y lo asumí muy bien y he echado un invierno muy bueno, en el que he asimilado un montón de cosas, he crecido mucho profesionalmente. Después fui a Garlín y también pinché el novillo, pero tuve muy buenas sensaciones, me encontré súper bien, y luego he seguido con el entrenamiento cada vez asimilando más cosas. Luego ya fue Ledesma y el indulto es ahora mismo de las cosas que más me ha podido llenar y también hacerme crecer, así que estoy muy agradecida por haberme podido encontrar ese novillo por el camino porque me ha dado mucho y al final toda esta temporada se tiene que ver reflejado en Salamanca, lo que he crecido y lo que estoy interiorizando.

El indulto es de las cosas que más me ha podido llenar y también hacerme crecer, así que estoy muy agradecida por haberme podido encontrar ese novillo por el camino

P.Era la primera vez que indultaba un animal, encima de novillero que no es fácil, ¿qué sintió después de perdonarle la vida?

R.Sí, de hecho, soy la primera mujer en España que indulta a un animal, así que estoy súper contenta. En ese momento ni me lo creía, es que casi ni lo pensé, simplemente estaba toreando y estaba disfrutando muchísimo y no se me llegó a pasar por la cabeza, quiero decir para mí era algo impensable, y desde el callejón me empezaron a decir sigue que lo indultas y ya cuando vi el pañuelo naranja miré al cielo y dije madre mía. Es una de sensación increíble, en ese momento ya te digo que no me la creía, pero luego es verdad que es muy bonito y poder verlo en el campo después de unas semanas que estaba recuperado, me dio mucha satisfacción y también mucha paz verlo tan bien.

Raquel Martín en la novillada mixta de Ledesma en 2025 | Juanes

P.En la suerte suprema, los aceros se le han estado resistiendo en las tardes que ha actuado. Una asignatura pendiente entiendo, en la que estará trabajando más duro de cara a Salamanca…

R.Eso es, la espada es un poco mental y es algo que he estado trabajando durante todo el invierno y ahora mucho más, es algo que no podemos dejar. Hace poco he toreado un festival y voy encontrando matices que antes a lo mejor no podía ver con la espada, que a lo mejor me tiraba un poco más a loco y lo estoy pensando todo mucho más a la hora de entrar al carro también, para poder perfeccionarlo y no pinchar.

Estoy muy agradecida a la profesión porque se han portado siempre súper bien conmigo desde la Escuela, nunca he notado ningún trato de favor por ser mujer

P.Raquel, ya está formando su propia trayectoria desde que debutó de luces en el año 2021 dentro de una profesión que mayoritariamente es un mundo de hombres, ¿cómo se ha encontrado en este aspecto, ha habido alguna traba, tratos diferentes al resto de los compañeros?

R.En ese sentido tengo que decir que estoy muy agradecida a la profesión porque se han portado siempre súper bien conmigo desde la Escuela, nunca he notado ningún trato de favor por ser mujer, ni muchísimo menos lo esperaba. Quiero decir, yo al final cuando empecé en la Escuela era uno más de mis compañeros y siempre me he sentido así, luego ya al dar el salto novillero con picadores es difícil para todos, así que en ese sentido no me he sentido marginada ni mucho menos. Al final todos tenemos la misma lucha y creo que, toco madera, no creo que pase porque ya te digo siempre la gente se ha portado muy bien conmigo, va a seguir siendo así porque además ahora estamos siendo más chicas y esos estigmas cada vez se van disminuyendo un poco, diluyendo en lo que es el mundo del toro todo de machos.

Raquel Martín antes de su paseíllo en la feria de Salamanca | Andrea Mateos

P.Para que el aficionado conozca un poco más a Raquel Martín fuera y dentro de los ruedos: ¿qué hace Raquel Martín a parte de torear, estudia, trabaja, cuáles son sus hobbies?

R.Soy una chica muy normal, es verdad que los toros ocupan el 90% de mi cabeza y ahora mismo no podría entender mi vida sin entrenar todos los día, sin hacer ese sacrificio entre comillas, porque para mí es mi vida, es a lo que me quiero dedicar y por lo que vale la pena, pero también estudio enfermería, sé que no puedo tener al ciendo por cien asegurado un futuro en este mundo, así que sé que tengo que tener un plan B, entonces sigo estudiando. Lo voy sacando poco a poco porque el mundo del toro requiere mucho mucha concentración y muy estar metida y al final quita mucho tiempo de todo.

P.¿El lance con el capote o el pase con la muleta predilecto, con el que más a gusto y más se identifica y con el que sienta total plenitud?

R.Toreando al natural con la muleta. Con el capote torear bien es muy difícil, sé que he cogido un montón de oficio este año y lo voy dominando un poco más, pero es súper difícil. Dejo la pregunta en blanco para el año que viene (risas).

La novillera Raquel Martín ante un astado de Antonio de Palla en la feria de 2024 | Andrea Mateos

P.De a aquí a corto plazo, ¿cuáles son los planes porque ahora no tiene apoderado, va a viajar a América, se plantea próxima la alternativa?

R.A Ecuador viajé el 1 de septiembre para torear un festival. Estoy muy contenta porque es la primera vez que voy a América y creo que es una experiencia para disfrutarla, también para que me sirva de cara a Salamanca. Ahora mismo la fecha más importante que tengo es Salamanca, me hace muchísima ilusión y estoy muy contenta de volver a pisar el ruedo de La Glorieta. De momento, el objetivo es puntuar en Salamanca para que las cosas en el invierno sean mucho más fáciles y poder construir poco a poco la siguiente temporada. Llevo 14 novilladas, entonces la alternativa la veo, no lejana pero todavía no quiero pensar en eso. Sé que me queda mucho por recorrer, así que, sin prisa, pero sin pausa.

Raquel Martín, triunfadora del festival taurino realizado en el Cortijo Trinidad en Ecuador | Imagen cedida por Raquel Martín para la realización de esta entrevista

En este viaje a América, Raquel Martín logró hace solo semana ser la triunfadora del festival taurino realizado en el Cortijo Trinidad en homenaje al santo de Mary Guerrero, en un cartel formado también por la peruana Milagros Sánchez y la mexicana Paola San Román.