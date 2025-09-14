Roca Rey y Emilio de justo vuelven a torear en La Glorieta con la aclamada presencia de Juan Ortega

Emilio de Justo, Juan Ortega y Andrés Roca Rey, cartel de la corrida de toros del 14 de septiembre en la feria de Salamanca 2025

El diestro peruano Andrés Roca Rey, el torero que en la actualidad mantiene el liderato en las taquillas y que acabó primero en el escalafón de la pasada temporada, vuelve a estar acartelado en la plaza de toros de Salamanca con el mismo hierro con el que se le acarteló en 2024, astados de Garcigrande.

Emilio de Justo que en la pasada feria pinchó una faena de oreja y que no tuvo opciones en el otro toro de su lote de Vellosino, regresa a Salamanca, donde podrá saldar cuentas. Cierra el cartel el sevillano Juan Ortega, que el año pasado se quedó a las puertas de esta feria, y que, sin embargo, este sí va a estar presente.

El ganadero Justo Hernández es quien actualmente regenta el último trofeo del Toro de Oro gracias a ‘Querido’, que fue toreado por Alejandro Talavante que también repetirá en esta feria. En el caso de Garcigrande este año lidia un encierro completo este 14 de septiembre, aunque también tiene reseñado otro toro para la corrida concurso del día 21. Lo más importante para el ganadero es que “la gente salga contenta”, con la responsabilidad añadida que le da la amistad con estos tres diestros.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, donde también se podrá acceder a la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

Las entradas para ver la corrida de a pie de este domingo 14 de septiembre, en Salamanca, se pueden obtener a través del siguiente enlace o en la taquilla de la plaza antes del comienzo del festejo.