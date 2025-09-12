Roca Rey, trasladado al hospital tras resultar cogido en Valladolid a dos días de su presencia en la feria de Salamanca

El diestro peruano Andrés Roca Rey ha resultado cogido en la plaza de toros de Valladolid durante la tarde de este viernes 12 septiembre, en el que ha toreado con Emilio de Justo, en sustitución por Morante de la Puebla, y el salmantino Marco Pérez.

Los hechos ocurrieron mientras el torero toreaba a la verónica y el toro de Garcigrande se le vino encima, ensañándose con él en el albero. Aunque el diestro salió a matar este toro y se corrió turno para matar al sexto de la tarde después de pasar por la enfermería. Al acabar el festejo fue trasladado hasta el hospital, según indica el medio 'Mundotoro', para ser sometido a estudios radiológicos y confirmar así una posible rotura de costillas.

Roca Rey está anunciado para hacer el paseíllo en La Glorieta en dos días, por lo que de momento queda esperar los resultados y ver la evolución del diestro para ver si finalmente pueda asumir su compromiso del día 14 en Salamanca.