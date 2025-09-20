Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura: tres conceptos diferentes del rejoneo en Salamanca

Salamanca24horas vuelve a estar con ustedes en el ‘toro a toro’ retransmitido en directo en el penúltimo festejo de la feria

La Glorieta afronta esta tarde del sábado 20 de septiembre el penúltimo festejo de la feria de 2025, con uno de los carteles de rejones más atractivos que hay en la actualidad. La baja a última hora de Guillermo Hermoso introducía en el cartel a Sergio Galán, quien finalmente completa la terna ya anunciada con Rui Fernandes y Diego Ventura, que se presenta como máximo triunfador de la feria de 2024 en la que obtuvo cuatro orejas.

Los toros reseñados son del hierro de Sánchez y Sánchez que presenta un encierro muy igual, con toros de grata presentación, serios y hondos, perfectos para una plaza como Salamanca.

Sergio Galán regresa después de cruzar en volandas hace un año la Puerta Grande de La Glorieta. La misma que desea cruzar Rui Fernandes después de dos décadas de ausencia en esta plaza.