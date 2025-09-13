“Hubiera sido un sueño estar anunciado en Salamanca con mi padrino y testigo de alternativa”

Con un año y tres meses de alternativa a Ismael Martín, torero suizo de nacimiento, pero salmantino de corazón, que a los pocos meses lo trajeron a vivir a España, ya se le han abierto las puertas de América y de algunas de las ferias más destacadas del panorama español. Fechas bien merecidas por parte del torero, justificadas en la arena, cuya “obsesión” es “demostrar la evolución y el nivel en el que estoy. Que la gente vea como quiero ser como torero”.

Concretamente ha sido al otro lado del charco, en tierras peruanas, donde se están desarrollando uno de los mejores momentos que este torero está experimentando en su primera etapa de matador de toros. Uno de ellos, confiesa, es el indulto que sucedió en Cutervo, del toro ‘Perla Negra’, de la ganadería de Campo Bravo, el primer animal al que ha podido perdonarle la vida.

Este 13 de septiembre, Ismael Martín será uno de los toreros protagonistas de la primera corrida de toros de la feria de Salamanca de este 2025. Una plaza a la que regresa un año después, por segunda vez como matador de toros, siendo el diestro que más trofeos obtuvo en una misma tarde durante la pasada feria, con tres orejas en la corrida concurso.

Su vuelta al coso charro lo encara con la responsabilidad de “no defraudar” y ante los toros del Vellosino, una ganadería con la que tuvo un gratificante debut el pasado mes de agosto en Toro, desorejando a los dos astados de su lote. Junto a él Diego San Román al que se refiere como un torero de un “valor seco” y Damián Castaño, con quien asegura tener una “buena amistad”, pero con quien también rivalizará en el coso de La Glorieta.

Pregunta.Hace un año me dijo que tenía ganas de abrirse camino en la profesión y de progresar como torero. ¿Objetivo más o menos cumplido en este primer año de alternativa?

Respuesta.Sí, contento pero no satisfecho porque me queda mucho de dar que hablar y demostrar. Espero que se siga viendo en la plaza que es lo que quiero, que se vea ahí ese crecimiento y esa evolución, aunque creo que ya se está viendo como quiero ser como torero.

P.No es fácil que recién consagrado te abran las puertas de América y tampoco estar presente en algunas de las ferias más destacadas del panorama español… ¿Cuáles han sido sus mejores tardes hasta ahora? (*)

R.La verdad que América me esta dando mucho, Perú en concreto me está acogiendo con los brazos abiertos. Chota, Cutervo, el pueblo Coracora en Cajamarca, son de las fechas más destacadas hasta ahora, donde he podido torear en 7 corridas en total y en Cutervo pude sellar un indulto, el primero en mi profesión, que fue una tarde muy especial al lado del maestro El Fandi, que fue participe y me ayudó mucho, me dio algunas indicaciones para que al final pudiera indultar al toro. En España, Toro ha sido hasta ahora la tarde más redonda en lo que llevo de temporada en su conjunto; en Peñaranda de Bracamonte pude torear a placer un toro de Loreto Charro al que le corté un rabo; en Guijuelo toreé una corrida muy seria e importante; y en Madrid pude confirmar la alternativa. Estoy muy agradecido de poder haber estado en todos estos sitios.

El toro Perla Negra indultado por Ismael Martín en Cutervo | Diego Renato / Imágenes cedidas por el diestro Ismael Martín para esta entrevista en Salamanca24horas

P.América… ¿cómo ha sido su estancia allí, cómo le han tratado como torero, qué es lo que más le ha llamado la atención de su afición?

R.La afición me ha acogido como si llevara toda la vida, he sentido el cariño desde el minuto uno, ha sido muy especial. La afición allí es preciosa, se vuelcan con el torero para que todo salga bien a su favor y es un lujo ver esas plazas en un pueblo remoto de Perú, como se llena la plaza con 15 mil y 20 mil personas para ver a un torero que no es tan conocido como yo. Ir con el maestro Fandi, de su mano, ha sido un plus añadido. Desde aquí le doy las gracias también, aunque ya él lo sabe, porque el año pasado en mi primer viaje a Ecuador me acompañó y fue un gran paso poder torear allí. Fue otro sueño complido y esta vez, el maestro me ha apoyado mucho para sentirme arropado y ha sido participe de que fuera todo rodado, también en este primer indulto de mi carrera.

P.¿En qué lugares ha estado y cómo es allí ahora la seguridad? Hace veinte años los profesionales taurinos que viajaban cuentan que tenían que salir a la calle acompañados por un guardaespaldas...

R.Respecto a la seguridad hay zonas y zonas. Nosotros en el primer viaje sí fuimos con guardaespaldas, los siguientes no. Es verdad que a día de hoy todo va más normalizado, si vas a torear y si no te metes con nadie es un país tranquilo, aunque tanto Lima como los alrededores tiene su parte más oscura, pero lo que yo he visto es, en general, un país tranquilo al que se puede viajar para conocer y toco madera para no encontrarme ninguna situación oscura que, de momento, no he vivido.

P.Segundo año que va a estar presente en la feria de Salamanca como matador de toros, después de que el año pasado fuera el diestro a pie que más trofeos obtuvo en una misma tarde. Una motivación añadida...

R.Es un arma de doble filo. Estoy motivado y contento por el año pasado, pero muy responsabilizado por no defraudar y estar a la misma altura o dar una imagen superior si se puede. Salamanca es la plaza más importante para mí, es mi tierra y quiero siempre estar al doscientos por cien y que la gente vea que quiero ser torero por algo. Por eso torear aquí en mi tierra es un plus añadido.

Ismael Martín banderilleando un toro de Lorenzo Espioja en la feria de 2024 | Juanes

P.Los toros de Vellosino que en los últimos años ha lidiado encierros muy completos y que regenta el penúltimo 'Toro de Oro', ¿qué condiciones tienen para el tercio de banderillas?

R.El 24 de agosto fue la primera vez que maté en Toro una corrida de Vellosino y fue una experiencia enormemente gratificante. Los toros y la gente, fue una tarde extraordinaria en la que corté cuatro orejas. Te digo que el toro menos bueno fue extraordinario también y me encantó, lo hablé entonces con el maestro Talavante y Tomás Rufo, que el toro malo salga el noventa por ciento así de bueno. Estoy muy contento con ese primer contacto de cara a Salamanca, sé que es una ganadería de garantías, predispuesta para el torero, con creces para el triunfo y que además tiene mucha movilidad para el tercio de banderillas.

P.Damián Castaño y Diego San Román, compañeros de profesión, pero en el ruedo entiendo que rivales. Ambos toreros en los que destaca el valor y que, además, Damián también es torero de la tierra, ¿se notará la competencia este día no?

R.Por supuesto, con Damián tengo muy buena relación de amistad que me viene por parte de mi banderillero Isidoro, pero como bien dices aparte de ser amigo, dentro del ruedo somos rivales. Y con San Román no he coincidido, lo conozco por ser un torero con mucho valor seco y sereno, y espero poder rivalizar con ellos y dar una buena tarde de toros, que la gente salga contenta que al final es lo importante.

P.¿Le hubiera gustado estar acartelado en Salamanca con una terna de banderilleros, quizás con su padrino y testigo de alternativa, El Fandi y Escribano? Hubiera sido un cartel muy atractivo...

R.Sí, hubiera sido muy bonito en Salamanca estar anunciado con mi padrino y mi testigo de alternativa. Hubiera sido un sueño y hubiera sido un cartel con el que la gente hubiera disfrutado mucho, aunque es un cartel que creemos que en Salamanca a lo mejor no pega, pero la afición conmigo estos años se ha entregado mucho y hubiera sido un gran espectáculo y muy atractivo de cara al público.

Trofeos simbólicos del indulto de Perla Negra por Ismael Martín en Cutervo | Autor: Diego Renato / Imágenes cedidas por el diestro Ismael Martín para esta entrevista en Salamanca24horas

P.Ya hemos hablado de ese primer indulto en su carrera, en Cutervo, en España todavía no se le ha dado la oportunidad, pero dicen que perdonarle a la vida a un toro bravo es de las sensaciones más especiales para un torero, ¿qué tiene de mágico?

R.No, en España no ha llegado el indulto ni me ha salido ese toro, ojalá que llegue en el momento que me pille preparado para poder cuajarlo y estar a la altura. En Perú fue un indulto que yo la verdad ni me lo esperaba, el toro estaba embistiendo, yo estaba abandonado y no estaba dándome cuenta de la emoción de la gente, de lo que se estaba viviendo y fue realmente cuando cogí la espada cuando vi que la gente estaba rota y que aquello iba a más y vi más real la posibilidad de indultarlo. Fue justamente el maestro Fandi el que me animó a seguir toreando y fue gracias a sus indicaciones que indulté ese toro, por eso y por muchas otras cosas que él bien sabe tengo mucho que agradecerle, además en este caso fue una tarde única que jamás olvidaré, el primer toro que indulto.

P.¿Tuvo la oportunidad de visitar después al astado de Campo Bravo?

R.No tuve oportunidad de ver en el campo a 'Perla Negra', que es como se llama este toro, pero a los tres días lo vi cuando lo llevaron al complejo de La Esperanza en Lima y vi al toro como lo vi en la plaza, la expresión de buena gente, de nobleza y a la vez un toro bravo... Se juntaron muchas emociones.

P.Ismael, ¿hay algo que le quite un poquito el sueño, que se muere de ganas porque llegue ya cuanto antes, a corto plazo, alguna espinita clavada?

R.Tengo varias espinitas clavadas como volver a dar ese golpe en la mesa, que no vean que estoy puesto por casualidad en plazas como Salamanca o Valladolid, dos plazas muy especiales que ya desde novillero me han dado mucho y quiero demostrar la evolución, el nivel y que vean que quiero ser torero de verdad.

(*) Esta entrevista fue realizada el pasado 25 de agosto. Es por ello por lo que algunos triunfos sucedidos en fechas posteriores no constan.