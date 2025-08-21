La segunda tarde de Morante, con Talavante y Borja Jiménez que repite en la concurso una feria más

La afición salmantina dice adiós este domingo a su feria taurina. Se despide con una corrida concurso en la que Morante de la Puebla encara su segunda tarde en La Glorieta este 2025. Junto a él, el extremeño Alejandro Talavante y el sevillano Borja Jiménez completan este cartel, en el que los hierros que irán a concurso, recibiendo un premio al finalizar el festejo por el toro más bravo son: Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, García y Olga Jiménez y Carmen Lorenzo. El orden de salida al ruedo es por antigüedad del hierro, de manera que, aunque se simule el sorteo las ganaderías ya están asignadas: a Morante le corresponden Garcigrande y García Jiménez; a Talavante La Ventana del Puerto y Olga Jiménez; y a Borja Domingo Hernández y Carmen Lorenzo.

Borja Jiménez ya toreó hace un año en la corrida concurso, entrando por la vía de la sustitución tras la ausencia de Morante, y cortando cuatro orejas en total en la feria en sus dos tardes.

Alejandro Talavante vuelve a La Glorieta tras ser reconocido por el Ayuntamiento de Salamanca con el trofeo a la 'Mejor Faena de la Feria Taurina de Salamanca 2024', y ser además el diestro que toreó al Toro de Oro, ‘Querido’ de Garcigrande.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas y será retrasmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, donde también se podrá acceder a la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

Las entradas para ver la corrida concurso de este domingo 21 de septiembre, en Salamanca, se pueden obtener a través del siguiente enlace o en la taquilla de la plaza antes del comienzo del festejo.