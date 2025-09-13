Aburrida faena del mexicano Diego San Román ante el sobrero de Vellosino

Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín son los encargados de estoquear este encierro que les retrasmitimos en directo desde los tendidos de la plaza

Esta tarde, la segunda de abono de la feria en La Glorieta, se lidiarán astados de El Vellosino para Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín. Dos de los toreros locales que están presentes en la feria de este 2025 y un mexicano para inaugurar las corridas de toros. Damián regresa después de seis años e Ismael Martín lo hace después de resultar triunfador el año pasado.