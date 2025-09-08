Triunfo de los jóvenes novilleros en La Glorieta: Diego Mateos, Noel García y Álvaro Rojo cortan trofeos en el día del desenjaule

Clase práctica con alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca (Diego Mateos, Noel García y Álvaro Rojo con erales de Esteban Isidro)

La temporada taurina ha comenzado en Salamanca con el tradicional desenjaule en la Plaza de Toros La Glorieta. Al igual que en años anteriores, la jornada ha contado con la exhibición de reses de las prestigiosas ganaderías de García Jiménez, Garcigrande, Vellosino y Montalvo, que han sido guiadas a los chiqueros tras su presentación al público.

La tarde se ha convertido en una fiesta para la cantera salmantina con la exitosa clase práctica que ha seguido al desenjaule. Los jóvenes novilleros Diego Mateos, Noel García y Álvaro Rojo han demostrado su talento y valor frente a erales de la ganadería de Esteban Isidro. Sus faenas han sido premiadas con numerosos trofeos, que han reflejado el gran nivel mostrado.

Álvaro Rojo ha cortado dos orejas, mientras que Noel García también ha conseguido dos apéndices. El triunfo más rotundo ha sido para Diego Mateos, que ha logrado dos orejas y un rabo. Para coronar la jornada, el segundo novillo de la tarde ha sido premiado con la vuelta al ruedo.

La brillante actuación de los tres novilleros ha sido reconocida por el público, que los ha sacado a hombros por la puerta grande de La Glorieta, celebrando un prometedor inicio de temporada.