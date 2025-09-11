Veinticuatro toros, todos de ganaderías salmantinas, optarán a alzarse con el XLIX Toro de Oro de la feria

En la mañana de este jueves ha tenido lugar una reunión entre los miembros del jurado de la XLIX Edición del Premio Toro de Oro, que otorga uno de los galardones de mayor importancia en el mundo taurino al ejemplar más bravo que se lidie durante la Feria Taurina de 2025.

Los astados que optarán a este galardón son las corridas de toros, que este año corresponden a Vellosino, Garcigrande, García Jiménez y la corrida concurso en la que se lidiará un ejemplar de las siguientes seis ganaderías: Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, García y Olga Jiménez y Carmen Lorenzo.

Desde la Junta hacen hincapié en que “el galardón responde al compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la promoción de la raza de lidia y estímulo a la labor de cría de los ganaderos, que mejoran la bravura y el trapío de sus ejemplares año tras año”.

Reunión del XLIX Toro de Oro en la feria de Salamanca | Comunicación Junta de Castilla y León

Este año, el jurado calificador está compuesto representantes de todos los sectores relacionados con la tauromaquia, ganaderos, matadores de toros, periodistas taurinos y federación de peñas: Víctor Manuel Martín, Domingo López-Chaves, Antonio García Frías, actuando como veterinario y secretario Ángel González, José Antonio Menacho, Javier Lorenzo y Verónica Tapia en representación del medio Salamanca24horas.

La deliberación del jurado está programada, si no hay modificaciones, para el día 22 de septiembre, siendo el día en que se notificara el toro ganador de este año.