Más de 260 juristas de 18 países participan en los Cursos de Especialización en Derecho de la USAL

La Universidad de Salamanca (USAL) ha inaugurado este lunes la 56ª edición de los Cursos de Especialización en Derecho, que se celebrarán durante dos semanas y reunirán a juristas de 18 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Bajo el lema #30AñosContigo, este encuentro internacional convierte nuevamente a la USAL en un punto de referencia del pensamiento jurídico iberoamericano, con un incremento del 41 % de participantes respecto a la edición de 2025, superando los 260 expertos.

El rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, presidió la inauguración en el Auditorio de la Hospedería de Fonseca, destacando “el valor estratégico de estos cursos, en una edición que ha crecido de manera notable”, y subrayando la capacidad de la institución para combinar continuidad y renovación, tradición y adaptación, manteniendo un firme compromiso con la calidad académica. Según el rector, la programación abordará tanto los campos tradicionales del derecho, como civil, penal y laboral, como los nuevos desafíos jurídicos, entre ellos el impacto de la Inteligencia Artificial en el ámbito legal.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Castresana, quien ofreció una ponencia titulada “Observancia del principio de legalidad penal nacional e internacional. Crímenes internacionales, corrupción y crimen organizado”. Durante su intervención, Castresana destacó que “de la vigencia y el efectivo respeto de las normas depende la convivencia. Si nos apartamos del derecho, abrimos el terreno de la violencia y la corrupción”. Experto de reconocido prestigio internacional, Castresana ha desarrollado su carrera en la Fiscalía española, incluida la Sala Penal del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, y ha trabajado en organismos multilaterales, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas, combinando responsabilidades judiciales con una intensa actividad académica.

El acto contó también con la presencia de Óscar González, director-gerente de la Fundación General de la USAL; la decana de la Facultad de Derecho, M.ª Ángeles Guervós; y el coordinador general de los cursos, Julio Ballesteros. El rector destacó que estos cursos no solo son un espacio de formación, sino también “un lugar de encuentro para el intercambio de ideas, experiencias y miradas diversas, donde el conocimiento jurídico se enriquece mediante el diálogo y la cooperación entre profesionales de distintos países y tradiciones”.

En esta edición, que coincide con el V centenario de la Escuela de Salamanca, Corchado recordó que la semilla intelectual de Francisco de Vitoria mantiene “vivos los principios que siguen orientando nuestra forma de entender el derecho, la justicia y los derechos humanos”, consolidando a la USAL como un espacio de diálogo constante entre tradición y modernidad, que se renueva y proyecta hacia el futuro.