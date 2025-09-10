El 5 de octubre se prepara para su IX Carrera Popular Ciudad Universitaria en Salamanca

El Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca ha anunciado la apertura del periodo de inscripciones para la IX Carrera Popular Salamanca Ciudad Universitaria. La competición se celebrará el próximo domingo 5 de octubre, con salida y meta en el Complejo Deportivo de Salas Bajas.

La prueba principal, de 10 kilómetros, dará inicio a las 11:00 horas. Su recorrido, diseñado para destacar los rincones más emblemáticos de la ciudad, llevará a los corredores por lugares como el Puente Romano, el Paseo San Gregorio, la Plaza Mayor y la Vaguada de la Palma, entre otros puntos de interés.

El evento está abierto a un máximo de 400 participantes, tanto en modalidades individuales como por equipos. El precio de inscripción es de 6 euros y el plazo para apuntarse estará abierto hasta el jueves 2 de octubre de 2025. Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la carrera a partir de las 9:00 horas y hasta media hora antes del inicio.

La carrera cuenta con un sistema de premios que busca reconocer el esfuerzo de los participantes. Se entregarán tres premios en metálico tanto en la categoría masculina como en la femenina, además de trofeos para los ganadores en las diferentes categorías por edades. Además, se ha creado una categoría especial para los universitarios.

Los equipos que logren las siete primeras posiciones serán recompensados con productos típicos de Salamanca. Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa.

En su compromiso con la promoción del deporte entre los más jóvenes, la Universidad de Salamanca organizará carreras infantiles con inscripción gratuita. Estas inscripciones se realizarán a través de la página web oficial a través del siguiente enlace.

Los dorsales para las categorías de menores se podrán recoger a partir de las 11:00 horas en un lugar habilitado para ello. Los participantes infantiles también recibirán premios, trofeos, medallas y una camiseta.