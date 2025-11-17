Más de 70 empresas y 200 ofertas de trabajo: vuelve la Feria de Empleo de la Universidad de Salamanca

Presentación de la XXIII edición de la Feria de Empleo de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca ha presentado este lunes la XXIII edición de su Feria de Empleo, que se desarrollará entre el 19 y el 28 de noviembre con el objetivo de que los estudiantes conozcan la oferta formativa y de empleabilidad de las empresas participantes y, al mismo tiempo, adquieran competencias y habilidades que puedan serles de utilidad.

Este año participan "más de 70 empresas de distintos sectores que ofrecen más de 100 ofertas activas de empleo y más de 200 ofertas de trabajo", ha destacado Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la USAL. Uno de los requisitos para intervenir en la Feria de Empleo es, precisamente, que los estudiantes puedan optar a una oferta de empleo activa.

Hay ofertas para alumnos de distintas titulaciones de la Universidad de Salamanca. De Trabajo Social a Psicología, pasando por Enfermería, aunque la mayoría corresponden al ámbito empresarial. Se espera que aumente el número de propuestas, ya que los negocios colaboradores de la institución académica tienen hasta este miércoles, 18 de noviembre, para postularse.

Dos líneas de actuación

La directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento (SIPPE-UsalEmprende), Mili Pizarro, ha recordado que la Feria de Empleo se centra en dos líneas de actuación: la propia Feria a través de la agencia de colocación y las actividades de preparación con empresas. "Pretendemos ayudar a los estudiantes a prepararse para las entrevistas de trabajo. Van a encontrar herramientas". Aprenderán así a hacer un currículum, a buscar empleo en LinkedIn y dinámica de grupo a través de un escape room.

Las personas interesadas en participar en las actividades o postular a las ofertas pueden hacerlo a través de la web oficial: http://feriaempleo.usal.es