Abiertas las inscripciones para la III Carrera por la Investigación y la Transferencia de la USAL

Rueda de prensa para la presentación de la III Carrera por la Investigación de la USAL

La Universidad de Salamanca, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, ha presentado este viernes la III Carrera por la Investigación y la Transferencia. El evento deportivo se celebrará el próximo 30 de mayo y dará comienzo a las 20:00 horas en la plaza de la Merced.

Esta edición tiene un fuerte componente solidario con la ciencia local: los corredores no solo competirán por el podio, sino que "donarán sus kilómetros" para decidir qué proyecto de investigación recibirá un impulso económico extra. Al inscribirse, cada participante (ya sea de la carrera o de la marcha) deberá elegir uno de los diez proyectos científico-técnicos seleccionados del Plan TCUE 2024-2027. El proyecto de investigación que logre movilizar a un mayor número de corredores recibirá un premio de 5.000 euros destinados íntegramente a su desarrollo.

Los campos de investigación comprenden desde sistemas de geolocalización inteligente para personas con discapacidad y herramientas satelitales para prevenir inundaciones, hasta el diseño de detectores de alta potencia o sistemas sostenibles de climatización para puentes urbanos.

Para que nadie se quede fuera, la carrera contempla dos modalidades para todos los públicos, con una carrera competitiva (un recorrido que cruzará el Puente Romano, bordeará el Arroyo del Zurguén y ascenderá al Teso del Montico antes de regresar al centro histórico) y una marcha participativa (un recorrido de 2 kilómetros diseñado para todas las edades que transcurrirá por el corazón de Salamanca, pasando por la calle Compañía, las Úrsulas y la Rúa Antigua).

El plazo para inscribirse comienza este viernes, 20 de marzo, y permanecerá abierto hasta el 25 de mayo; o hasta agotar las 400 plazas de carrera y 200 de marcha.