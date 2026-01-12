Abierto el plazo de inscripción para participar en los Premios al Talento Joven y entrar en el sorteo de un Iphone

La Universidad de Salamanca ha convocado la segunda edición de los Premios al Talento Joven para reconocer y premiar a los estudiantes y egresados de los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora que destaquen por su rendimiento académico y su preparación para el mercado laboral. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este lunes, 12 de enero, hasta el 1 de marzo a las 23:59 horas.

Pueden inscribirse tanto universitarios que hayan superado un porcentaje mínimo de créditos como antiguos alumnos de la USAL que se hayan graduado en los cuatro últimos años. Los tres primeros de ambas categorías recibirán premios monetarios y los siete candidatos más destacados, diplomas honoríficos. La entrega de todo ello tendrá lugar el 21 de abril en el Teatro Liceo.

Para incentivar la participación, la Universidad ha anunciado que los estudiantes que se inscriban en los Premios al Talento Joven podrán recibir ofertas de prácticas formativas remuneradas gestionadas por Empresas Amigas USAL y entrarán en el sorteo de un Iphone de última generación.

Todas las bases están disponibles en la web https://alumni.usal.es/premiostalentojoven/.