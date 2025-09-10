Abierto el plazo de inscripción de los talleres de ikebana del Centro Cultural Hispano Japonés

El Centro Cultural Hispano Japonés de la Universidad de Salamanca (CCHJ) abre este miércoles, 10 de septiembre, el plazo de inscripción de los talleres de ikebana, una práctica ancestral nipona de arreglos florales, y estarán dirigidos a todos aquellos que se quieran iniciar en ella, así como para los no principiantes. Hiromi Nakanishi será el encargado de impartir los dos talleres. En concreto, el de los principiantes se llevará a cabo los viernes 10, 17, 24 y 31 de octubre y el 7 de noviembre, en horario de 17:30 a19:00 horas. En él, los participantes conocerán el ikebana, una fusión artística de vegetación, florero y contexto, y aprenderán a crear unos arreglos, con las estructuras básicas del estilo moribana.

El segundo de los talleres irá dirigido a no principiantes, así como aquellos que hayan realizado talleres anteriormente en el CCHJ o en cualquier otro lugar. La actividad se llevará a cabo los viernes 10, 17, 24 y 31 de octubre en horario de 19:15 a 20:45 horas.

El plazo de matrícula comienza el 10 de septiembre y finaliza el próximo 3 de octubre. Las inscripciones se pueden realizar en la página web: www.centrojapones.es