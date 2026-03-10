Abierto el plazo de presentación de candidaturas para la 22ª edición del Premio Eduardo Lourenço

El Centro de Estudios Ibéricos fortalece la colaboración académica entre las Universidades de Coimbra y Salamanca. Foto de archivo

El Centro de Estudios Ibéricos ha abierto este lunes el plazo de presentación de candidaturas para la 22º edición del Premio Eduardo Lourenço. Hasta el 27 de marzo, los interesados pueden enviar su propuesta.

El galardón creado en 2004 premia a personalidades o instituciones con una intervención relevante en el ámbito de la cultura, la ciudadanía y la cooperación ibéricas y está dotado con 7.500 euros.

El ganador será elegido por un jurado compuesto por miembros de la Dirección del Centro de Estudios Ibéricos, entre los que se encuentran los rectores de las universidades de Coimbra y Salamanca, Juan Manuel Corchado; el presidente del Ayuntamiento de Guarda; representantes de las Comisiones Ejecutiva y Científica del CEI y cuatro invitados de los campus nombrados.