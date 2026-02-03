Acuerdo entre la Unidad de Excelencia GECOS y la cátedra DemIA para fortalecer la investigación en la Universidad de Salamanca

La USAL fortalece la investigación gracias al acuerdo entre la Unidad de Excelencia GECOS y la cátedra DemIA

La Unidad de Excelencia Gestión Económica para la Sostenibilidad (GECOS), vinculada a la Universidad de Salamanca, y la Cátedra Internacional en Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico (DemIA), perteneciente al Grupo de Investigación BISITE de la USAL, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer un marco sólido para el desarrollo de actividades conjuntas en investigación, formación y transferencia de conocimiento.

El convenio va a permitir que investigadores y docentes de GECOS y DemIA participen activamente en proyectos de investigación conjunta, fomentando la publicación de trabajos académicos en coautoría basados en investigación aplicada. También se promoverá la organización y participación en seminarios, simposios, congresos, talleres y otros eventos académicos que permitan compartir resultados, experiencias y conocimientos con la comunidad científica y profesional.

La cooperación incluye también el intercambio constante de información científica, técnica y académica, así como la difusión de la actividad investigadora mediante iniciativas de transferencia de conocimiento, reforzando el impacto de los proyectos tanto a nivel local como internacional.

Inicialmente, el convenio tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga automática por períodos iguales, lo que garantiza la continuidad y estabilidad de la colaboración los próximos años. De esta manera, la Universidad de Salamanca continúa consolidando su posición como referente en investigación multidisciplinar, promoviendo la integración de conocimientos entre distintas unidades académicas y fortaleciendo la formación avanzada de sus investigadores.

Objetivos reales

GECOS tiene como objetivo ofrecer soluciones reales a los retos del mundo empresarial actual mediante un enfoque multidisciplinar. Su labor se centra en la sostenibilidad desde una perspectiva integral: medioambiental, social y económica, lo que le permite identificar estructuras y procesos que favorecen una gestión corporativa más resiliente y competitiva.

Por su parte, DemIA ofrece una respuesta a los desafíos que plantea el reto demográfico en la sociedad, con especial atención a la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y la habitabilidad humana. Se apoya en las oportunidades que brinda la inteligencia artificial para desarrollar soluciones innovadoras, aplicables a distintos contextos sociales, económicos y medioambientales.