ADUSAL hace historia y logra dos plazas en la Liga Española de Debate Universitario

La Asociación de Debate Universitario de Salamanca (ADUSAL) se ha convertido en el primer club del circuito nacional en conseguir dos plazas consecutivas para la Liga Española de Debate Universitario (LEDU).

El logro se produjo tras su destacada participación en el IV Torneo Indalo de la Universidad de Almería, donde el equipo salmantino se proclamó subcampeón tras debatir sobre si las universidades españolas están comprometidas con la integración de personas con discapacidad más allá de la regulación de la Unión Europea.

Después de enfrentarse a equipos de todo el país y disputar una ajustada final contra el Club de Debate Índalo de Roquetas de Mar, el conjunto formado por Cyan González, Iván Jorge y Amina Rivero logró la victoria. No obstante, al no cumplir el equipo almeriense la regla de variación del 50 % de sus integrantes, no podía optar a plaza, lo que otorgó finalmente a ADUSAL la segunda clasificación para la LEDU.

Este éxito se suma al conseguido previamente en el IV Torneo Nacional Retórica UVigo, consolidando a ADUSAL como referente del circuito y garantizando la presencia de dos equipos salmantinos en la próxima edición de la Liga Española de Debate Universitario, que se celebrará en septiembre.