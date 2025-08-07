Adventia compra ocho nuevos aviones de entrenamiento para los futuros pilotos

La escuela de pilotos de la Universidad de Salamanca, Adventia, renovará dos tercios de su flota con la adquisición de 8 nuevos aviones monomotor ligeros de pistón para misiones de entrenamiento. Con un coste de 4.865.289,26 sin IVA, Adventia ha sacado a licitación pública el contrato que regirá la adquisición y que ya se encuentra en la plataforma de contratación de la entidad.

Su objetivo es “renovar parcialmente la flota de aviones con la que actualmente cuenta (12 aviones), sustituyendo 8 de ellos, que son, precisamente, los que más horas de vuelo desarrollan en la Escuela y los que más carga docente soportan”. Para ello, “cada una de las ocho aeronaves requeridas para misiones de entrenamiento es un avión monomotor ligero de pistón de tren fijo, diseñado para operación terrestre bajo la categoría SEP (Single Engine Piston) y certificado para vuelo con un solo piloto. Las ocho aeronaves han de ser nuevas e idénticas y han de contar con certificación conforme a normativa EASA y cumplir con los requisitos estipulados en el apartado NCO.IDE. Necesariamente, debe estar equipada con controles primarios de vuelo accesibles tanto para el alumno como para el instructor, asegurando una configuración adecuada para entrenamientos. En cuanto a la cabina, se exige interfono y sistemas de comunicación interna compatibles con cascos y micrófonos para todos los tripulantes. Cada asiento deberá estar dotado con cinturón de seguridad, y los asientos de los tripulantes deben incorporar arneses. Se requiere un botiquín de primeros auxilios de fácil acceso, un extintor de mano a bordo y una baliza de emergencia (ELT) capaz de operar en frecuencias de 121.500 MHz y 406 MHz. El equipo de comunicaciones debe incluir una radio VHF de doble vía con separación de canal de 8,33 kHz”.

El objetivo de la Escuela de Pilotos de la USAL es “mantener la calidad de la enseñanza y mejorarla con la actualización de los sistemas de vuelo, mejorar las condiciones técnicas y de seguridad de las aeronaves, reducir los costes operativos, especialmente consumo y mantenimiento, y presentar también un nivel de calidad similar o superior a la competencia”.

Además, en el contrato estipula que la entidad adjudicataria del suministro impartirá, sin coste alguno para el órgano de contratación, formación para la habilitación de tipo para cuatro pilotos de ADVENTIA y la habilitación para mantenimiento de las aeronaves y sistemas para cuatro mecánicos de aeronaves.

El plazo máximo de entrega de los ocho aviones será el 31 de diciembre de 2026 y los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de septiembre.