Adventia lanza nueva edición de su Curso de Instructor MCC para pilotos con experiencia

La Escuela Aeronáutica Adventia, perteneciente a la Universidad de Salamanca, ha abierto la matrícula de su Curso de Instructor de Cooperación de la Tripulación (MCCi), una formación especializada dirigida a pilotos con licencia CPL (A), MPL (A) o ATPL (A) y más de 1.500 horas de vuelo en operaciones multipiloto.

El MCCi capacita al piloto para impartir formación MCC (Multi-Crew Cooperation) a otros pilotos, es decir, para enseñar y evaluar el trabajo en cabina en operaciones multipiloto, tal y como se realiza en la aviación comercial.

El programa combina teoría y práctica para proporcionar a los alumnos las competencias necesarias para ejercer como instructores de MCC, capacitando a futuros formadores para identificar y corregir errores comunes de coordinación en cabina y optimizar la instrucción de pilotos en entornos multipiloto.

La formación consta de 34 horas, organizadas en bloques de enseñanza metodológica, entrenamiento técnico y sesiones prácticas en simulador, que se impartirán del 2 al 6 de marzo de 2026

El curso cuenta con un equipo de instructores altamente cualificados, formado por pilotos comerciales con amplia experiencia en entrenamiento y cooperación en cabina, responsables de la dirección académica y del desarrollo de la formación.

Según antiguos alumnos de esta formación, “realizar este programa en Adventia supone un valor añadido fundamental, ya que los pilotos se forman en un centro de referencia y estrechamente vinculado a la Universidad de Salamanca”.

El curso responde a la creciente demanda del sector aeronáutico de profesionales capaces de formar pilotos en la fase final de entrenamiento multipiloto, fortaleciendo así la calidad de la enseñanza y las oportunidades laborales para los instructores formados.

Tras completar el curso MCCi, el piloto queda habilitado para ejercer como instructor de MCC, una figura clave en escuelas de vuelo, centros de entrenamiento y en la impartición de programas de preparación para aerolíneas.

La matrícula está abierta hasta el 20 de febrero de 2026