Nuevo simulador de vuelo para la Escuela de Pilotos Adventia

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha aprobado la solicitud de autorización a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para avalar la operación de financiación de la Sociedad Anónima "European Aviation College”, que permitirá adquirir un nuevo simulador para la Escuela de Pilotos Adventia.

La incorporación de este simulador de vuelo reafirma el liderazgo de la Escuela de Pilotos de la USAL, que acaba de adquirir ocho nuevas aeronaves Cirrus SR20 G7+, que completarán su flota a lo largo de 2026, lo que la sitúa como la primera en Europa en incorporarlas para la formación de pilotos, alineándose así con las instituciones y escuelas aeronáuticas más prestigiosas a nivel internacional.

Esta nueva adquisición se trata de un simulador certificado FNPT II, que replica la cabina de vuelo del modelo de aeronave adquirido Cirrus SR20 G7+, aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), por lo que las horas que realicen los alumnos pilotos de Adventia, estarán homologadas como horas reales de vuelo. Así mismo, irá acompañado de 5 entrenadores sintéticos para el afianzamiento de los protocolos en este nuevo avión.

Este modelo, presente únicamente en universidades de primer nivel de Europa y Estados Unidos y considerado el avión monomotor más vendido del mundo durante más de dos décadas consecutivas, se ha consolidado como una referencia global en la formación de pilotos, siendo la opción elegida por numerosas academias de alto nivel gracias a su seguridad, fiabilidad y capacidades avanzadas para la instrucción.

Este refuerzo en la mejora en la de la instrucción de vuelo y la formación de los futuros pilotos está favoreciendo un incremento muy importante en las reservas de plazas para el próximo curso 2026-27, que supone en el momento actual un incremento del 15% con respecto al curso pasado.