Adventia reúne a cerca de 200 personas en su jornada de Puertas Abiertas en Matacán

La Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca, Adventia, ha celebrado con éxito su jornada anual de Puertas Abiertas, en la que cerca de 200 personas han conocido de primera mano su oferta formativa y sus instalaciones en el entorno de Matacán (Salamanca).

El encuentro ha permitido a los asistentes informarse sobre los principales programas para formarse como piloto de aviación profesional, entre ellos el Grado universitario en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas y el Curso Integrado en Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATPL), dos itinerarios que han despertado un notable interés entre los futuros estudiantes y sus familias.

Durante la jornada, los participantes también han podido visitar las instalaciones donde se desarrolla la formación aeronáutica, conociendo los recursos técnicos, académicos y operativos de la escuela, así como el entorno de aprendizaje en el que se forman los futuros pilotos.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la implicación del alumnado actual, que ha acompañado a los visitantes, compartiendo su experiencia y resolviendo dudas desde una perspectiva cercana, al encontrarse ellos mismos hace poco en la misma situación.

Desde la organización se ha subrayado además la procedencia diversa de los asistentes, muchos de ellos llegados desde distintos puntos de España e incluso del extranjero, lo que refleja el alcance internacional del interés por la formación aeronáutica de la universidad.

Adventia ha recordado que el proceso de admisión ya está abierto y que será obligatorio realizar una prueba de inglés para los nuevos aspirantes. Esta prueba tendrá lugar el 15 de junio de 2026 de forma presencial en las instalaciones de la escuela, ubicadas en Matacán (Salamanca), siendo requisito imprescindible haber solicitado previamente la plaza.