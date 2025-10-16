Adventia y SEPLA dan la bienvenida a una nueva edición de la Pasarela al Grado Universitario para Pilotos

Adventia y SEPLA dan la bienvenida a una nueva edición de la Pasarela al Grado Universitario para Pilotos

Adventia, la Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca, ha inaugurado oficialmente el Curso Pasarela de Adaptación al Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas, correspondiente al curso académico 2025-2026. El acto ha tenido lugar en la sede del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), en Madrid, y ha contado con la participación de representantes institucionales de ambas entidades, así como del alumnado que inicia esta nueva etapa académica.

El Curso Pasarela de Adaptación al Grado ofrece a pilotos profesionales la posibilidad de obtener el título universitario oficial de Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas, reconocido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en tan solo un curso académico. Este programa académico, impartido por Adventia, en el Campus Universitario de Matacán, permite a los pilotos con licencia profesional completar su formación con una sólida base universitaria.

Durante el acto inaugural, Gonzalo Martín, director de Adventia, destacó “la importancia de la formación universitaria como garantía de excelencia profesional” y felicitó al alumnado “por iniciar esta nueva etapa que les permitirá culminar su formación con una titulación universitaria de referencia como es el grado en el ámbito aeronáutico”.

Por su parte, Francisco Miragaya, presidente de SEPLA, subrayó que “las aerolíneas buscan la excelencia en los pilotos, y cada vez son más los profesionales que apuestan por completar su perfil con una formación superior, cerrando el círculo con un grado universitario”. Además, resaltó la colaboración entre SEPLA y Adventia para “impulsar el desarrollo académico y profesional de los pilotos españoles, reforzando el vínculo entre la universidad y el sector aéreo”.

Los participantes del curso realizarán su formación en modalidad semipresencial, combinando su experiencia profesional previa con contenidos universitarios actualizados y una tutorización académica personalizada.

Además, el programa culmina con la elaboración de un Trabajo Fin de Grado (TFG), en el que los alumnos aplican los conocimientos adquiridos al análisis o desarrollo de proyectos vinculados a la seguridad operacional, la gestión de operaciones aéreas o la innovación en el sector aeronáutico.

Con esta nueva edición, Adventia consolida su liderazgo como centro de referencia en la formación universitaria de pilotos en España y Europa.