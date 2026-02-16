El alcalde de Salamanca destaca la importancia del Centro de Láseres Pulsados: "Es una auténtica factoría de talento"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado este lunes el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) junto a su director, Giancarlo Gatti; el vicerrector de Investigación de la USAL, José Miguel Mateos Roco; y el edil de Villamayor, Ángel Peralvo. "Es una auténtica factoría de talento con un grupo humano altamente especializado que impulsa investigación, innovación y colaboración con empresas, trasladando aplicaciones a campos como nuevos materiales, biomedicina, defensa o ingeniería”, ha destacado durante su intervención.

Visita a las instalaciones del Centro de Láseres Pulsados

La comitiva ha recorrido el centro ubicado en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor de la Armuña, para conocer de primera mano la labor que desarrollan sus trabajadores y sus instalaciones, como el láser de petavatio VEGA, uno de los más potentes del mundo. "Este centro y los otros con los que contamos en Salamanca conforman un músculo investigador y científico del que tenemos que hablar y al que tenemos que apoyar", ha añadido García Carbayo.

La visita ha sido sucedida por una reunión en la que el alcalde se ha comprometido a poner los centros municipales tecnológicos dependientes del Ayuntamiento a disposición del Centro de Láseres Pulsados para refozar el espíritu de colaboración en el que se basa la estrategia Salamanca Tech.