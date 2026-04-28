Alumni-USAL y el Ayuntamiento presentan la nueva edición de "Salamanca Finde" para el reencuentro de antiguos alumnos

La Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de la ciudad, a través de Alumni–USAL y la Sociedad Municipal Turismo, han presentado esre martes la programación anual de la marca "Salamanca Finde". Esta iniciativa conjunta ha buscado, un año más, hacer regresar a la ciudad a miles de antiguos alumnos de la USAL para que hayan podido revivir su etapa universitaria mediante diversas actividades de ocio, culturales y gastronómicas.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca y ha contado con la intervención de la vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, acompañada por el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández. Durante el encuentro, los responsables han destacado el éxito de las convocatorias anteriores, señalando que en el año 2025 han participado más de 2.500 personas, una cifra que ha reflejado el gran sentimiento de pertenencia que los egresados han mantenido hacia su universidad.

Según han informado las autoridades, el impacto del programa ha resultado muy significativo tanto para la economía como para la vida social de la ciudad. Se ha constatado que el 78 por ciento de los asistentes ha viajado desde fuera de Salamanca y, de estos, un 11 por ciento lo ha hecho desde países extranjeros como México, Brasil, Reino Unido o Italia. Por ello, desde la directiva de Alumni-USAL han subrayado su deseo de que estos reencuentros se hayan convertido en una experiencia humana y patrimonial completa para todos los que han regresado.

En cuanto al calendario oficial, la organización ha fijado la primera cita para los días 29 y 30 de mayo, destinada a los antiguos alumnos más veteranos que han cumplido entre 45 y 60 años de graduación. Posteriormente, el programa ha previsto convocatorias en octubre para las promociones de 20 y 25 años, y en noviembre con jornadas para los graduados de entre 5 y 40 años. Además, se han incluido aniversarios específicos para las facultades de Economía y Medicina que han completado la oferta institucional.