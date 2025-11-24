Alumni-USAL celebra el Día del Socio con el nombramiento de socios de honor y una cena solidaria en favor del Centro de Investigación del Cáncer

La asociación Alumni–Universidad de Salamanca celebró su Día del Socio con un acto solemne de nombramiento de los Socios de Honor 2025. La ceremonia tuvo lugar en el emblemático Paraninfo de la Universidad de Salamanca y se concibió como un gesto de gratitud hacia aquellas figuras que, con su destacada trayectoria y firme compromiso, han logrado fortalecer e impulsar significativamente la labor de la asociación y el prestigio de la institución académica.

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, presidió el evento y dedicó unas palabras a destacar los valores fundamentales que, a su juicio, encarnan los nuevos socios de honor: talento, rigor intelectual y responsabilidad social. Subrayó que estos valores son un motivo de profundo orgullo para toda la comunidad universitaria. Además, el rector hizo hincapié en el dinamismo de la USAL, señalando que "Nuestra Universidad es una institución viva que crece, se transforma y se proyecta gracias a quienes un día estudiaron aquí y continúan llevando el nombre de Salamanca por el mundo".

Antonio Huertas, presidente de MAPFRE y de Alumni, tomó la palabra para agradecer a los cuatro homenajeados la ejemplaridad con la que han desarrollado su trabajo, una cualidad que, según afirmó, es esencial para que muchos jóvenes puedan encontrar su propio camino profesional. Huertas también resaltó la trascendencia del esfuerzo que la asociación está invirtiendo en el ámbito de la empleabilidad, subrayando su papel crucial para conectar de manera efectiva a la sociedad con el entorno universitario.

El reconocimiento recayó en tres profesionales de destacada trayectoria y, a título póstumo, en una de las figuras más emblemáticas de la literatura española. Alberto Alonso Regalado, licenciado en Economía por la USAL y director general de Grupo Valía, fue distinguido por su firme apoyo a la comunidad Alumni, donde ejerció como presidente de la Junta Directiva (2015-2019) y actualmente es vicepresidente del Consejo Asesor, consolidándose como un embajador de la Universidad en el mundo empresarial. Juan María López Álvarez fue honrado por su compromiso con la proyección internacional de la USAL, a través del impulso del Premio Alumni Internacional López Martí, una distinción que promueve la excelencia académica en estudiantes de máster internacionales. López es un referente en la recuperación del patrimonio histórico-cultural para su adaptación al sector hotelero. Isabel Castaño Ambrosio, licenciada en Derecho, fue reconocida por su labor como coordinadora del capítulo internacional Alumni en Bruselas, fortaleciendo la presencia de la USAL en Europa y su prestigio en foros estratégicos. Además, forma parte del Programa Mentoring USAL, colaborando en la formación de futuros profesionales.

A título póstumo, se nombró socia de honor a la escritora Carmen Martín Gaite, en el marco de los actos conmemorativos de su centenario. Novelista y ensayista clave de la "Generación de Medio Siglo" y exalumna de la Facultad de Filología, se le rinde homenaje por su inestimable contribución a la narrativa contemporánea con obras como Entre visillos y El cuarto de atrás. Su vítor fue recogido por Manuel de la Aleja, decano de la Facultad de Filología, honrando así un legado literario universal e imprescindible.

El Día del Socio concluyó con una cena solidaria de carácter multitudinario, celebrada en favor del Centro de Investigación del Cáncer (CIE). El encuentro congregó a numerosos miembros de la comunidad universitaria y representantes de diversas instituciones salmantinas, quienes quisieron mostrar su apoyo a la investigación y a la labor científica desarrollada en la ciudad. Con este evento, Alumni reafirma su compromiso social y solidario con la sociedad salmantina.