Alumni-USAL incorpora a cuatro nuevos socios de honor: Sara García, Bernardo García-Bernalt, Marisa Fernández e Isidoro Alanís

El pasado viernes durante la Asamblea General de Socios, Alumni-USAL acogió en el Aula Unamuno del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca una reunión en la que se presentó a los cuatro nuevos socios de honor.

Sara García Alonso, investigadora y astronauta, Bernardo García-Bernalt, exdirector del Coro Universitario, Marisa Fernández Armenteros, ganadora del Goya a Mejor Película en 2026 por “Los Domingos”e Isidoro J. Alanís, presidente ejecutivo de Global Exchange son los nuevos socios de honor.

Alumni-USAL cuenta ya con 51.545 socios formados por antiguos alumnos, amigos y personas vinculadas a la institución, impulsando programas de encuentro, empleabilidad, cultura, deporte, compromiso social, mecenazgo y proyección internacional.