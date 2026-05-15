"Un alumno que solo busca aprender": la Universidad de la Experencia de la UPSA celebra una nueva promoción

La Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado este viernes, 15 de mayo, una nueva graduación de su programa la Universidad de la Experencia, con la que ha rendido homenaje a la promoción de 2023-2026. En ella, se ha impuesto las bandas (acto en el que ha participado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo) a 101 alumnos de las sedes de Salamanca, Valladolid y Burgos.

Pedro Sangro, vicerrector de Formación Permanente y quien ha presidido la graduación, ha asegurado, en una intervención en la que no han faltado bromas sobre ser "el profesor más mayor de este programa" o "ya tener edad para matricularse", que el alumno de este programa es el alumno más agradecido de todos. "Porque es un alumno que solo está por aprender, que solo busca aprender", los ha definido.

También han tenido representación en el acto los protagonistas de este. Lorenzo, el delegado de Salamanca, ha descrito estos tres años como "una ventana abierta", lo que ha llevado a que este acto sea para él "algo de mucho emoción"; también ha querido dar "gracias a Maritere", directora del programa (María Teresa Ramos), consiguiendo que el auditorio se haya llenado de aplausos que la aludida ha pedido acallar muy conmovida. Por su parte, la delegada de Burgos, Misericordia, ha querido dar su más sincero agradecimiento a la UPSA, a la que ha descrito como "pionera de España" en estas formacionaes, a la Junta por su respaldo económico y, de manera personal, al Padre Raúl Pereda de la facultad de Teología de Burgos, "por su tiempo". Maricruz, delegada de Salamanca, ha referenciado al Quijote para hablar de la ignorancia y ha instado a todos los presentas a que animen a sus amigos y conocidos a que se apunten también a la Universidad de la Experiencia, programa que no les decepcionará porque "el conocimiento no defrauda".

"El conocimiento como motor": la Universidad de la Experencia de la UPSA celebra una nueva promoción | S24H

Tras sus emotivos discursos, se ha dado paso a la imposición de bandas, para la que los alumnos han ido subiendo al escenario en pequeños grupos. Cada imposición de banda ha ido acompañada por mil sonrisas, fotos y aplausos de un público entregado a ellos.

Para culminar el acto, justo antes de dar paso al coro, ha intervenido el alcalde de Salamanca. Carlos García Carbayo ha tirado de entusiamo en su discurso, al que no le han faltado referencias a su poca destreza en la colocación de las bandas ("lo he intentado disimular lo máximo posible", "soy novato en esto"), ni felicitaciones a los alumnos. "Se nota que han dsfrutado, que están felices de completar esta experiencia", ha asegurado. "Esto es algo que se lleva para toda la vida. Lo bonito de la vida son los recuerdos felices y este seguro que lo es".

Asimismo, Carbayo ha sacado pecho de las dos universidades como una "seña de identidad de Salamanca". "Tenemos que estar muy orgullosos de lo que cuece, de lo que se ha cocido y de lo que se cocerá en esta ciudad". Tampoco ha perdido la oportundiad de hacer mención a que este año tiene lugar el V Centenario de la Escuela de Salamanca. "Esta ciudad tiene que seguir creciendo en el conocimiento", ha afirmando, antes de explicar que nunca se deja de aprender y que algunos de los alumnos, al subir al escenario, le han dado consejos sobre lo que debe o no hacer, hecho que ha descrito como "lo más bonito que le puede pasar a un alcalde". "Una ciudad solo avanza cuando se exponen las dificultades".

Para cerrar la graduación de la Universidad de la Experiencia, promoción 2023-2026, el coro ha entonado el tradicional 'Gaudeamus igitur'.