Alumnos del IES Venancio Blanco, IES Lucía de Medrano e IES Vía de la Plata de Guijuelo reciben los premios 'GeOlimpiadaS USAL'

La Universidad de Salamanca entrega los premios a los ganadores de la última edición de las 'GeOlimpiadas USAL' a varios alumnos escolarizados en el IES Venancio Blanco, IES Lucía de Medrano e IES Vía de la Plata de Guijuelo.

En esta ocasión, los galardones recayeron en las alumnas del IES Venancio Blanco, Vega Boyero Pérez y Vega Borobio García, que obtuvieron el primer premio; Martín Sevillano Machado y Sergio Fernández Pascua, también estudiantes del IES Venancio Blanco, lograron el segundo Premio; y Francisco Vicente Espinar y Hugo San Román Sánchez, del IES Lucía de Medrano, consiguieron el tercer Premio. Además, Jorge Daniel Rodríguez Pérez y Paula Castro Iglesias, del IES Vía de la Plata de Guijuelo, lograron el 'Premio 4º ESO'.

El acto de entrega tuvo lugar el pasado viernes, contando con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Miguel Martínez Graña; el director del Departamento de Geología, Juan Gómez Barreiro; y la profesora del Departamento de Geología y organizadora de las ‘GeOlimpiadas’, Irene de Felipe.

En esta 'geolimpiada' han participado 170 estudiantes de secundaria y bachillerato de Salamanca; las ganadoras de esta edición se darán cita el 21 de marzo en Pontevedra para participar en la fase nacional del certamen, donde las estudiantes salmantinas lucharán por clasificarse para la final y fase internacional que se celebrará en Turín en el mes de agosto.