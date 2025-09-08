Los alumnos de la Universidad de Salamanca podrán realizar prácticas en los centros del Imserso

Desde este lunes entra en vigor el convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), a través del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca, y la Universidad de Salamanca para la realización de prácticas académicas en centros del Imserso, según publica el BOE.

El convenio tiene por objeto posibilitar a estudiantes matriculados en la Universidad de Salamanca la realización de prácticas académicas externas en el Centro CRMF de Salamanca del Imserso y regular las condiciones en que se realizarán dichas prácticas.

El Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca (CRMF) del Imserso facilitará al estudiante las herramientas necesarias para realizar las tareas formativas encomendadas y nombrará un profesional de la plantilla con experiencia, que ejerza como tutor del centro responsable de las prácticas y que coordine junto con el tutor académico de la Universidad de Salamanca el desarrollo de estas.?

Por su parte, la Universidad de Salamanca realizará una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas entre estudiantes matriculados en la enseñanza universitaria a la que se vinculan las competencias básicas, genéricas o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la práctica.

También emitirá el informe de evaluación de las practicas desarrolladas y un documento acreditativo de las mismas al finalizar el período de ejecución, que contendrá, al menos, referencia al centro del Imserso que actúa como entidad colaboradora, descripción de la práctica especificando su duración y fechas de realización y actividades realizadas.