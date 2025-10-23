Alvin, el niño de 9 años que ha cumplido su sueño de conocer a Emmanuel Charpentier: "Contribuyó a mi interés por la genómica"

Emmanuelle Charpentier ha impartido este jueves un seminario científico en el salón de actos del Edificio Dioscórides. Entre el público había un asistente muy especial: Alvin, un niño de 9 años que se ha acercado hasta la construcción junto a su madre, Suru, para asistir a la charla de la genetista francesa. El aforo estaba completo, pero el personal de la Universidad de Salamanca, al conocer la gran admiración del pequeño, les ha permitido el acceso a un lateral de la sala.

La madre de Alvin reconoce que cuando su hijo descubrió que Emmanuelle Charpentier iba a ser nombrada doctora 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca y, por ende, viajaría a la ciudad, empezó a saltar y a gritar de pura emoción. "Contribuyó a mi interés por la genómica. Su descubrimiento me parece muy interesante. Me encanta la revolución científica que esto signfica", ha señalado el niño a los medios de comunicación.

La vocación de Alvin por la ciencia es tal que sorprende a las visitas que acuden a su casa con un kit para extraer ADN. "No es una broma", ha admitido. Su sueño es vivir de ello, aunque reconoce que es una profesión muy competitiva. Su padre, de ascendencia brasileña y holandesa, trabaja de informático y su madre, italiana, se licenció en Estudios Arábes y realizó una tesis de astromonía histórica, lo que, sin duda, explica las inquietudes del pequeño.

Emmanuelle Charpentier, al conocer la presencia de su fan más joven, se ha emocionado: "Es una sorpresa. Para mí es importante. La generación joven necesita referentes". Ambos han intercambiado unas palabras antes del inicio del seminario.